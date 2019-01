Crítica de cinema: Uma Luta Desigual

O crítico aponta: este é "um filme banal sobre uma figura extraordinária"

Ruth Bader Ginsburg (RBG) é Juíza no Supremo Tribunal americano (onde existem nove lugares vitalícios) e uma importante voz liberal naquela que é a mais importante instituição de justiça da nação liderada por Donald Trump – que, em 2018, nomeou também o birrento e conservador Brett Kavenaugh para a posição.



Num país dividido, há pouco espaço para a ambiguidade e Uma Luta Desigual é mais um sintoma desse mundo a preto ou branco: Mimi Leder e Daniel Stiepleman, o argumentista, retratam RBG com uma total admiração, reduzindo a narrativa a uma sucessão de momentos esquemáticos que repetem a mesma emoção: "Olhem para esta mulher fantástica e vejam como ela luta para derrubar o patriarcado. Não é admirável?". Sim, é, mas se RBG está em constante conflito com o sistema opressor, Uma Luta Desigual nunca a obriga – ou ao espectador – a sair da sua zona de conforto.



Justin Theroux ultrapassa os limites desenhados pela simplificação do enredo mas Felicity Jones e Armie Hammer transformam cada cena (com o abuso de tempos e pausas) num potencial clip para nomeações de Óscares que não vão existir. Já existem demasiados filmes banais sobre pessoas extraordinárias. Este é apenas mais um.



De Mimi Leder

EUA • Bio. • M12 • 120m

Com Felicity Jones, Armie Hammer e Justin Theroux

Nota: 2 estrelas