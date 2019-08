E se Toy Story fosse sobre brinquedos com defeito que cantam imenso e sonham ser adotados (comprados?) por crianças porque cada um tem de se amar como é e as nossas excentricidades são o que nos torna singulares? Meninas e meninos, eis UglyDolls, onde todas as canções parecem uma audição para o America Got Talent ou qualquer outro programa de reality TV onde a sonoridade de eleição é pop descartável. Uglyville é a cidade para onde são descartados os produtos com defeito e, apesar de a vida por lá parecer simpática, Moxy sonha com um mundo melhor: O Instituto da Perfeição. Há um ou outro bom momento de humor mas UglyDolls é tão genérico como as suas insistentes e irritantes canções.EUA • Animação • M/6 • 87minCom as vozes de Kelly Clarkson e Nick Jonas