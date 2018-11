Crítica de cinema: Sei Que Estás Aqui

O filão das ameaças fantasma para adolescentes não se esgota, como aponta o crítico

Dez anos após Crepúsculo (Twilight, 2008), ainda não abandonámos a fase dos thrillers românticos sobrenaturais – todos os adolescentes têm a sua fase gótica, entre o romantismo mórbido e uma temporária pulsão de morte, e os teenagers são a lenha que alimenta a fornalha das bilheteiras.



Sei Que Estás Aqui aproveita essa paixoneta por espíritos desenhados a carvão, com uma starlette do momento, Bella Thorne (Amar-te Até à Meia-Noit") como Veronica, despertada - para seu azar - num mundo pós-apocalíptico onde os mortos azucrinam os vivos.



Baseado no best-seller de "young adult fiction" (esse perigoso eufemismo) Break My Heart 1000 Times, de Daniel Waters, há um colega de escola perturbado, um assassino do além à solta e sustos sofríveis como marcas na neve do evento que vitimou milhões, entre eles a nossa curiosidade.

Sei Que Estás Aqui

Fantasia, EUA, 98m, M16

De Scott Speer

Com Bella Thorne e Richard Harmon

Nota: 1 estrela