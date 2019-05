Crítica de cinema: Sai de Baixo – o Filme

A intriga acompanha a saída de Caco Antibes (Miguel Falabella, sempre em grande forma) da cadeia, onde penava por um dos seus esquemas, rumo à passagem de joias na fronteira, saldo de um golpe imobiliário, com a ajuda dos inevitáveis Magda, Ribamar e Cassandra.



O cinema não passa por aqui, substituído pelas piadas em catadupa e por surtos escatológicos – ao fim de meia hora já se aguentaram dois penosíssimos sketches envolvendo sanitas...



Sai de Baixo – o Filme

De Cris D'Amato

Bra. • Comédia • M16 • 83m

Com Miguel Falabella e Marisa Orth

Classificação: 1 estrela

Haverá melhor retrato cómico do Brasil na viragem do século do que Sai de Baixo, a série, emitida entre 1996 e 2013? O arrivismo, a corrupção, a violência endémica das barreiras sociais, o humor festivo, a graciosidade face à desgraça, tudo desfilou ao longo de 187 episódios de base teatral e herança vaudeville.A transferência da série para o cinema parecia impossível e este filme confirma-o: estrangulado pelo bizarro saudosismo e pela imposição de um plot, em jeito de road-movie mal amanhado, o huis clos do apartamento de Arouche desintegra-se e as personagens perdem-se no exterior, como bonecos de palha expostos à dureza da realidade.