Quando Jake Kasdan e Judd Apatow satirizaram, de forma hilariante, os filmes deste género em Walk Hard: A História de Dewey Cox (2007), estariam longe de imaginar que todos esses arquétipos continuariam a ser replicados uma década depois. E, no entanto, cá estamos.



Apesar de tudo, Rocketman é um bom pedaço de entretenimento, não se levando tão a sério como a homenagem a Freddie Mercury e sabendo que os únicos elementos distintivos são as canções e o extraordinário e exuberante guarda-roupa que Elton John usava como ninguém – o filme é um "best of" em roupas coloridas que usa óculos escuros mesmo quando está na sombra ou dentro de portas.

Taron Egerton capta a energia do intérprete de Tiny Dancer e a ação desliza com competência e alguma honestidade.



Mas que não existam equívocos: o objetivo de Rocketman é tanto vender bilhetes como canções – o streaming do catálogo dos Queen no Spotify subiu 333% desde o lançamento de Bohemian Rhapsody e Rocketman faz parte de semelhante estratégia integrada de negócios num momento em que Elton John já anunciou a retirada dos palcos.



Enfim, há coisas bem piores do que ir ao cinema celebrar a carreira do cantores que admiramos. Quem é que vem a seguir? David Bowie?



Rocketman

De Dexter Fletcher

R. U. • Bio/musical • M16 • 121m

Com Taron Egerton, Jamie Bell e Richard Madden

Classificação: 3 estrelas

Talvez todas as estrelas de rock tenham vidas semelhantes. É possível, suponho, que sejam um grupo de "messias pop" obrigados a ultrapassar as mesmas dificuldades até alcançarem a paz interior. Uma vida que se desenha assim: descoberta-fama-excessos-decadência/isolamento-regresso, acrescentando-se "pais negligentes" ou "sexualidade reprimida", conforme adequado.Dexter Fletcher é o ator que se tornou realizador (procurem uma foto dele e irão reconhecê-lo de filmes como Um Mal Nunca Vem Só, a estreia na realização de Guy Ritchie) e que substituiu Bryan Singer quando este foi despedido de Bohemian Rhapsody, uma decisão que se compreende porque quem está a preparar uma biografia musical sobre um ídolo da canção pop e rock do século XX, está a preparar todas.