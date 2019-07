Último grande filme de Kurosawa, 13 anos antes da sua morte em 1993, forma com Kagemusha - A Sombra do Guerreiro um díptico de reflexão sobre o poder, influenciado por Shakespeare - tutela frequente na obra do mestre nipónico - e pelas raízes místicas do folclore japonês.Agora em oportuna reposição, é um Rei Lear inundado pela culpa de um senhor feudal que, entregando o seu território a dois dos três filhos na confiança de que estes irão manter a paz, os verá a guerrearem-se e a tomá-lo como obstáculo.Não tem a potente precisão das obras-primas dos anos 50 (Às Portas do Inferno, Os Sete Samurais, Trono de Sangue), mas a tragédia do patriarca e as sequências de combate não se esquecem.De Akira KurosawaJap./Fra. • Drama histórico • M/12 • 162mCom Tatsuya Nakadai e Akira Tera