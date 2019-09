Crítica de Cinema: Por Aqui Tudo Bem

Fred Bartel (Gilles Lellouche) é diretor de uma agência de comunicação parisiense, a Happy Few, cujo percurso de sucesso é interrompido por uma dívida brutal ao fisco. Obrigado a deslocalizar a empresa para La Courneuve, um subúrbio da capital, Fred e seus apaniguados entrarão em choque com os habitantes da zona, sobretudo negros e magrebinos desocupados ou de intenções duvidosas.Terceira longa-metragem do franco-argelino Mohamed Hamidi, que em A Minha Vaca é uma Estrela (2016) não se saíra mal no relato do confronto de mentalidades, Por Aqui Tudo Bem, à custa da "irreverência" do seu humor social - a fonte são as fitas cáusticas de Monicelli e Dino Risi dos anos 50 e 60 -, afunda-se num oceano de estereótipos onde o banlieue termina olhado com sobranceria.Fra./Bél. • Comédia • M/12 • 90mCom Gilles Lellouche e Malik BentalhaNota: