Crítica de Cinema: Os Irmãos Sisters

"Somos bons naquilo que fazemos", diz Charlie, mas a verdade é que nem por isso. Talvez já tenham sido, antes do cansaço e melancolia se instalar.



Não há limite para o número de homens que se pode matar e "Os Irmãos Sisters" nunca se esforça em encontrar uma redenção moral para os seus assassinos. Só o amor fraternal os salvará. Mas Jacques Audiard, que também escreve – em conjunto com Thomas Bidegain , o seu argumentista - a adaptação do livro de Patrick DeWitt, vai também deixando claro que não há razão para a vida deles ser tão difícil.



Os irmãos foram contratados para eliminarem Hermann (Riz Ahmed), um alquimista que descobriu uma forma luminosa de encontrar ouro na água – também um processo de facilitação, tão simples como os laços imediatos que estabelece com John Morris (Jake Gyllenhaal), numa relação que "Os Irmãos Sisters" trata com tremenda sensibilidade.



É um raro western violento com vários momentos de humor negro onde cabem duas histórias de amor – uma fraternal, a outra não.





Os Irmãos Sisters

De Jacques Audiard

EUA

Western

102m

M/14

Com John C. Reilly, Joaquin Phoenix e Jake Gyllenhaal

Nota: 4 Estrelas