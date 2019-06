Após um prólogo em que se expõem as barbaridades, seguem-se 40 minutos onde nada se passa, ao som ominoso dos Fantom, até se reconstituírem hipóteses oníricas da chacina, com diálogos de vão de escada, a portentosa insuficiência dramática de Hilary Duff e golpes de sangue digitais. Uma desgraça sensacionalista.





O Espectro de Sharon Tate

De Daniel Farrands

EUA • Terror • M16 • 94m

Com Hilary Duff e Jonathan Bennett

Classificação: meia estrela

Até o cinema exploitation tem regras, mas O Espectro de Sharon Tate resolve ignorá-las, primeiro pelo tédio, depois pela redundância.Baseado numa suposta citação da atriz Sharon Tate, que terá descrito um pesadelo em que se via morta no chão de sua casa, o filme ficciona os três dias que antecedem o assassinato de Tate, grávida de oito meses, e de quatro amigos a 8 de agosto de 1969, na mansão da atriz com o marido, Roman Polanski, em Benedict Canyon, Los Angeles, às mãos de um quarteto de fanáticos do culto de Charles Manson.