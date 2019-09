Crítica de Cinema: O Culto de Manson

É o verão de Manson. Começou como uma presença, quase uma força maléfica omnipresente em Era uma Vez em... Hollywood, de Quentin Tarantino, e pouco depois tornou-se a estrela convidada especial de Mindhunter, a série da Netflix de David Fincher. Andou também pelo oportunista O Espectro de Sharon Tate e agora cai nas mãos de Mary Harron, mais do que habituada a lidar com um Psicopata Americano - já o tinha feito com sucesso em 2000, na adaptação do inadaptável romance de Bret Easton Ellis.O Culto de Manson também se baseia num livro, agora de Karlene Faith, professora que trabalhou junto de três das mulheres detidas pelos assassinatos cometidos em nome da "família". Harron volta a trabalhar com Guinevere Turner no argumento, mas não conseguem resolver o paradoxo Manson: como retratar um psicopata capaz de convencer raparigas a cometerem atos grotescos sem o transformar numa figura sedutora ou carismática? Matt Smith, que não é nenhum Christian Bale, também não faz ideia. E O Culto de Manson, que tanto quer humanizar e justificar as suas protagonistas, acaba por transformá-las em figuras ingénuas, controladas por um cantor falhado e frustrado.EUA • Drama • M/14 • 110minCom Hannah Murray, Merritt Wever e Matt Smith