Crítica de cinema: Noites Mágicas

Este filme é um autêntico circo romano, diz o crítico

Roma, verão, últimos capítulos do Campeonato do Mundo de Futebol de 1990. De título tomado ao tema composto por Giorgio Moroder para esse Mundial, Noites Mágicas segue três candidatos a argumentistas, Eugenia, Antonino e Luciano, que se conheceram como finalistas de um prémio literário em Roma, durante o serão em que Itália perde para a Argentina nas meias-finais do torneio, enquanto o grande produtor de cinema Leandro Saponaro (Giancarlo Giannini, veterano de Visconti e Lina Wertmuller), agora falido, cai sem vida ao Tibre no seu automóvel de luxo.



A amante de Saponaro acusa o trio de assassinato, lançando-o à confissão das primeiras desventuras na indústria.

Reminiscente dos inícios de Virzì, quando este se mudou para Roma, mistura elementos de comédia, drama, filme negro e mesmo giallo (o filme de terror transalpino) entre os fantasmas de Fellini, Mastroianni ou Benigni, num festim romano cujo tom satírico é pesado, excessivo, focando-se no ocaso dissoluto da idade de oiro do cinema italiano.



Virzì é um cineasta desigual, longe da arte de Paolo Sorrentino (A Grande Beleza), Matteo Garrone (Dogman), Alice Rohrwacher (Feliz como Lázaro) ou Luca Guadagnino (Eu Sou o Amor).



Noites Mágicas

De Paolo Virzi

Itá. • Comédia • M14 • 125m

Com Francesco Piccolo e Francesca Archibugi

Classificação: duas estrelas e meia

Por Pedro Marta Santos