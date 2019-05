Crítica de cinema: Mary e a Flor da Feiticeira

Eis uma fantasia muito recomendável, avisa o crítico

Mary, uma miúda solitária e imaginativa, está em casa da tia-avó Charlotte, numa bucólica e idealizada Inglaterra, à espera do início das aulas quando um gato a incita a buscar uma flor exótica no interior do bosque, onde floresce de sete em sete anos.



O néctar da flor tem propriedades mágicas, lançando Mary rumo a Endor, uma escola para feiticeiros (a tradição britânica nesta categoria é longa e muito anterior a Harry Potter).



O diretor Yonebayashi trabalhou durante anos nos estúdios Ghibli, do mestre Hayao Miyazaki e de Isao Takahata, autor da obra-prima O Túmulo dos Pirilampos (1988), e este é o filme de estreia da Studio Ponoc, uma nova produtora de animação nipónica, fundada por outro ex-membro dos Ghibli, Yoshiaki Nishimura.



De desenho clássico e caloroso, é uma fantasia sem traço de génio mas, ainda assim, muito recomendável.



Mary e a Flor da Feiticeira

De Hiromasa Yonebayashi

JAP. • Animação • M12 • 103m

Com vozes de Hana Sugisaki, Ryûnosuke Kamiki e Yûki Amami

Classificação: 3 estrelas