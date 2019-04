Crítica de cinema: Mar de Árvores

O derradeiro filme de Gus Van Sant é "aborrecido de morte", garante o crítico

Com três anos de atraso chega este filme aborrecido de morte, o maior falhanço de Gus van Sant: Arthur Brennan (McConaughey sem freios, o que é sempre perigoso), professor liceal, vai suicidar-se na floresta de Aokigahara – célebre por albergar esses desejos –, no sopé do Monte Fuji, Japão, quando dá de caras com Takumi Nakamura (Ken Watanabe).



Não conseguem sair de uma exígua mancha verde enquanto uma infinita sucessão de flashbacks nos expõe os motivos do desespero de Arthur – a envolver Naomi Watts e um tumor cerebral.



O imbatível cronista da juventude e autor de Gerry, obra-prima com outro par de homens perdidos, enfia-se voluntariamente num existencialismo de cortar os pulsos.



Mar de Árvores

de Gus Van Sant

EUA • Drama • M14 • 110m

Com Matthew McConaughey e Naomi Watts

Classificação: 1 estrela