Grande Prémio da competição internacional do Doclisboa 18, é um olhar com assinatura - como os melhores documentários devem ser - sobre os vestígios vivos, arqueológicos, geográficos, fantasmáticos, da resistência jugoslava ao nazismo, em nova prova da importância do cinema na preservação da memória coletiva.Trabalho de estreia do norte-americano Ian Soroka nas longas-metragens da especialidade, reúne os vestígios da passagem dos guerrilheiros partisans durante a Segunda Grande Guerra pelas florestas do Sul da atual Eslovénia, cruzando-os com imagens de arquivo, cenas de filmes de propaganda e testemunhos em off até as figuras humanas, difusas e fragmentadas, se fundirem na paisagem. De valor artístico e etnográfico, é um dos documentários do ano.De Ian SorokaEslovénia/EUA • Documentário • M/12 • 98m