Crítica de cinema: Godzilla II, Rei dos Monstros

A sinopse de Godzilla II, a que está escrita no IMDB, revela o seguinte: "A agência cripto-zoológica Monarch enfrenta uma pilha de monstros do tamanho de deuses, incluindo o majestoso Godzilla, que colide com Mothra, Rodan e o seu derradeiro nêmesis, o rei Ghidorah de três cabeças".



Para o bem e para o mal, esta sequela de Michael Dougherty é tudo o que a afirmação promete: destruição, explosões e lutas titânicas entre criaturas do tamanho de montanhas e, no meio de toda esta dispendiosa ação, uma família em crise para que o espectador tenha alguém em quem investir emocionalmente.



Para mim, foi como ver um filme falado em checo sem legendas enquanto pedalava durante duas horas numa aula de spinning: metade do tempo, não percebi bem o que é que estava a acontecer e, no final, saí exausto da sala.





Godzilla II: Rei dos Monstros

De Michael Dougherty

EUA / Ação / 131m / M/12

Com Kyle Chandler, Vera Farmiga e Millie Bobby Brown

Nota: 2 estrelas e meia