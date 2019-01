Crítica de Cinema: Glass

O crítico aponta: "Apesar da adrenalina que McAvoy injeta em Glass, a sua fragilidade é incurável."

Como anunciado na revelação final de Fragmentado (2016) - David Dunn (Bruce Willis), o protagonista de O Protegido (2000), existe no mesmo universo que Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), o homem das 24 personalidades - Glass é a conclusão de uma trilogia que poucos sabiam sequer existir. M. Night Shyamalan não perde tempo a juntar todas as personagens num espaço fechado, o que lhe permite controlar melhor o enredo (mas nem por isso) e o orçamento: ambos são detidos num hospital psiquiátrico onde, acompanhados por "Mister Glass" (Samuel L. Jackson) - o vilão genial com ossos que quebram ao mínimo impacto -, a Doutora Ellie os tenta convencer que não passam de pessoas comuns com distúrbios de grandeza.



Shyamalan insiste em sublinhar que Glass é uma desconstrução da mitologia dos super-heróis e dos arquétipos das narrativas das bandas desenhadas - por vezes comentando no meio da ação coisas como "Ah, este é o momento em que os inimigos fazem uma aliança" - e transforma o filme numa hipótese teórica que falha na prática.



Falta mundo exterior e quando os twists chegam, o desinteresse já se instalou. Apesar da adrenalina que McAvoy injeta em Glass, a sua fragilidade é incurável.



De M. Night Shyamalan

EUA • Thriller • M/14 • 129m

Com James McAvoy, Bruce Willis e Samuel L. Jackson

Nota: 2,5 Estrelas