A premissa é engenhosa: a agente Yvonne (uma esplêndida Adèle Haenel, de 120 Batidas Por Minuto), descobrindo que o marido, Santi, polícia admirado por toda a cidade, era afinal corrupto até à medula, decide tentar remendar parte do mal graças ao auxílio que presta a Antoine, um inocente enfiado na prisão pelos esquemas do cônjuge.A carreira de Pierre Salvadori tem sido construída sobre os princípios da comédia de enganos – Uma Doce Mentira não deixava de ter os seus charmes mediterrânicos – embora Em Liberdade! vá mais longe, dando um passo maior do que a perna ao optar pelo slapstick. Há momentos muito divertidos, mas o caos à solta atenuará a empatia do espectador pela gesta de Yvonne.De Pierre SalvadoriFra. • Com. Dram. • M/12 • 108minCom Adèle Haenel