Crítica de Cinema: Em Guerra

Uma história de luta operária filmada pela lente de Stéphane Brizé, com Vincent Lindon e Mélanie Rover nos principais papéis

Brizé continua atento ao zeitgeist após o magnífico A Lei do Mercado. O seu tema de fundo é a luta pela dignidade - nas batalhas laborais contemporâneas como numa adaptação histórica de Guy Maupassant -, e Vincent Lindon é de novo o guia pelo campo de batalha capitalista, agora na pele de Laurent Amédéo, que lidera 1.100 trabalhadores numa fábrica no Sudoeste francês, sem emprego após a administração, subsidiária de um conglomerado alemão, quebrar o acordo e decidir encerrar - mesmo após lucros chorudos - a planta para reabrir em latitudes onde a mão-de-obra é barata.



Com um cast amador seguido por câmaras à mão, sob a presciência da TV, é um mergulho semidocumental no mais comum dos desesperos.



Crítica de Pedro Marta Santos: 3 estrelas e meia



De Stéphane Brizé

• França• Drama • 113m

Com Vincent Lindon e Mélanie Rover