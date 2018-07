Crítica de Cinema: Contos Cruéis da Juventude

Pedro Marta Santos elogia o domínio precoce do cinemascope neste filme realizado em 1960 por Nagisa Öshima, autor de "Feliz Natal, Mr. Lawrence" e "O Império dos Sentidos"

Nunca estreado comercialmente em Portugal, surge agora em cópia digital restaurada a segunda longa-metragem do japonês Nagisa Oshima (1932-2013), peça indispensável no puzzle de novas vagas que assomaram os cinemas de todos os continentes a partir de 1958/59.



A braços com a herança dos grandes mestres da serenidade (Ozu e Mizoguchi) onde o angst do pós-guerra já deixava marcas irrecuperáveis, Oshima lança-se à primeira geração nipónica que cresceu depois de 1945 na heterodoxa ferocidade que marcará toda a sua obra.



Sem a vertigem trágica da obra-prima "A Cerimónia Solene" (1971), estes "Contos" irão surpreender o espectador desprevenido, pela violência febril e o domínio, precoce mas imperial, do cinemascope - e não é "O Império dos Sentidos" (1976), com o alibi da ficção histórica, o clímax (até à necrofilia) do vazio emocional desse "milagre japonês"?





Contos Cruéis da Juventude

De Nagisa Oshima

Japão / Drama / 95m

Com Yusuke Kawaso e Miyuki Kuwano

Nota: **** (4 estrelas)