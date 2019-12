Crítica de cinema: Clara e Claire

"Catfish" é um fenómeno onde alguém cria uma identidade falsa on-line e estabelece relações íntimas com alguém que ignora estar a interagir com uma ficção. Neste confiante filme de Safy Nebbou, é Claire – professora universitária de 50 anos – que se faz passar no Facebook por "Clara", uma bonita jovem de 24 anos. O objetivo é controlar um amante que a rejeitou mas depressa o foco de atenção é transferido para o seu melhor amigo.



A narrativa tem um registo de confissão que se traduz em sessões entre paciente e psicóloga – o que permite a Nebbou centrar o filme na magnífica interpretação de Juliette Binoche – mas a relação entre ambas não é tão transformativa como desejável, acabando por servir mais como comentário do que catarse.



Clara e Claire adapta um romance de Camille Laurens e recorre à figura do narrador não confiável. Seria interessante se Nebbou usasse a figura de estilo para sublinhar como, on-line, cada um se reinventa à sua própria maneira. Mas só há olhos para Binoche. Compreende-se.





Clara e Claire

De Safy Nebbou

FRA., Drama, 101m, M/14

Com Juliette Binoche e Nicole Garcia

Nota: 3 Estrelas