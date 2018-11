Crítica de Cinema: Anna Wildling - A Última Criatura

Fritz Böhm filmou uma adolescente que passou a infância trancada num quarto onde uma figura paterna contava histórias assustadoras.

Não é a primeira vez - nem será a última, por certo - que a sexualidade feminina é transformada em metáfora para filmes de género. Basta pensar no fascinante Thelma, de Joachim Trier (que acaba de estrear entre nós), em Raw, de Júlia Ducournau ou no clássico Carrie, a adaptação de Stephen King por Brian de Palma.



Wildling nunca alcança - nem de perto - a qualidade desses títulos. Anna é uma adolescente que passou a infância trancada num quarto onde uma figura paterna contava histórias assustadoras enquanto lhe tentava retardar o crescimento.



É a melhor parte do filme, quando tudo o que existe é um pequeno espaço cheio de perguntas. Porque, apesar do talento de Bel Powley (magnífica em O Diário de Uma Rapariga Adolescente), as respostas não são particularmente interessantes nem originais.



Crítica de Tiago R. Santos: 2 estrelas



De Fritz Böhm

EUA • Terror • M14 • 92m

Com Bel Powley, Liv Tyler e Brad Dourif