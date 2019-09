Crítica de Cinema: Ad Astra

A orfandade é um sentimento que atravessa todo o cinema de James Gray. Desde Little Odessa (1994), o realizador percorre épocas e géneros, mas as angústias e incompletudes do relacionamento com uma figura paternal serve de fio comum, começando pelo vulto negro, wellesiano, de Maximilian Schell no filme inaugural: o thriller/filme de gangsters (Nas Teias da Corrupção); o melodrama (Duplo Amor, de uma melancolia áspera como ardósia); o drama histórico (A Emigrante); o filme de aventuras (A Cidade Perdida de Z).Se bem que surjam momentos de pura energia cinética, o valor mais importante de Gray enquanto criador é a forma como avalia o percurso dos seus protagonistas: para ele, a viagem que importa é a interior. A Cidade Perdida de Z já era um antiépico da exploração do desconhecido, e Ad Astra segue-lhe a assinatura através da demanda de Roy McBride (Brad Pitt), astronauta cuja missão é localizar o pai, desaparecido 29 anos antes numa missão ao largo de Saturno.A voz-off de Roy é a marca de água da sua consciência - marca por vezes excessiva - e a intriga torna-se pretexto para um exercício de descoberta pessoal face ao reencontro com essa sombra tutelar (Apocalipse Now não anda longe), traçado no rigor de um fã de Kubrick.EUA • Ficção científica • M/12 • 122mCom Brad Pitt e Liv Tyler