Crítica de cinema: A Queda do Império Americano

Arcand, o veterano realizador Canadiano, aponta o dedo à obsessão pela riqueza herdada dos seus vizinhos Americanos enquanto o filme desliza pelas convenções do género.



A Queda do Império Americano

De Denys Arcand

Can. • Crime • M14 • 127m

Com Alexandre Landry, Rémy Girand e Maripier Morin

Classificação: 3 estrelas

(por Tiago R. Santos)

Fim de uma trilogia – depois de O Declínio do Império Americano (1986) e As Invasões Bárbaras (2003) – em que cada título é uma diferente narrativa com uma visão ideológica partilhada, A Queda do Império Americano utiliza arquétipos (o Inocente no Submundo, a Prostituta com Coração de Ouro, o Criminoso Veterano) que ajudam a simplificar a sua fábula moral.Um angustiado estafeta acredita que o mundo está cheio de imbecis que idolatram idiotas e qualquer sinal de inteligência é castigado. Minutos depois, é confrontado com um dilema filosófico ao testemunhar um assalto falhado que deixa dois sacos cheios de dinheiro aos seus pés.