Crítica de Cinema: A Aparição

Jacques Mayano (Vincent Lindon) é um repórter gaulês com boa folha de serviços que o Vaticano encarrega de liderar um comité de investigação canónica às alegações de uma jovem noviça, Anna (Galatéa Bellugi), habitante de uma aldeia francesa, que reclama ter assistido à aparição da Virgem Maria.



Xavier Giannoli, realizador dos razoáveis À L'Origine (2009) e Marguerite (2015), não é nenhum Xavier Beauvois (autor de um dos grandes filmes do século sobre a fé, Dos Homens e dos Deuses), mas tem aqui o seu melhor trabalho, coadjuvado pela gravitas do excelente Vincent Lindon.



A Aparição é tanto sobre a crença de Anna como a ausência de crença de Jacques (cujo amigo e colega morreu num trabalho anterior no Médio Oriente), e esse equilíbrio é gerido com alguma inteligência dramática, embora sem a desejada profundidade, tendo as ambivalências da Igreja e a especulação comercial sobre fenómenos religiosos como pano de fundo.



Nota de Pedro Marta Santos: 3 Estrelas



De Xavier Giannoli

Fra. • Drama • M14 • 144m

Com Vincent Lindon e Galatéa Bellugi