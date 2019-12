Crítica de Cinema: 21 Pontes

Há um assalto nocturno em Brooklyn que corre mal e os dois criminosos escapam na direcção de Manhattan. Que se feche então a ilha e as suas 21 pontes enquanto um determinado e incorruptível detective os tenta capturar. Brian Kirk filma com nervo e o argumento de Adam Mervis e Matthew Michael Carnahan está no osso e – com excepção do desnecessário prólogo inicial - prescinde de tudo que não esteja relacionado com a acção imediata, criando um ritmo que prende o espectador ao ecrã.