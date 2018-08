Crítica de artes plásticas: Finalistas de Pintura 2017

Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa

Até 31/8 • 2.ª a 6.ª, 12h-19h • Sáb., 14h-20h • Grátis

São cerca de 40 autores - autores ou pintores, pois é objectivo destas mostras provar que a pintura inclui o objecto ou a imagem em movimento, por exemplo. Formaram uma turma. Quer dizer, apresenta-se (com poucas faltas), no Salão da SNBA, o grupo de finalistas de Pintura do ano transacto da FBAUL. Todos os anos, em Lisboa, por esta altura, sempre a melhor para esta iniciativa (mas é curioso ver o Salão cheio de curiosos), a turma de Pintura apresenta-se ou, em alguns casos, reapresentam-se alguns autores já revelados em interessantes exposições individuais.Aqui já dei conta de trabalhos de Sofia Mascate, Fernão Cruz ou Ricardo Marcelino (presentes e com obras em progresso). Outros se estrearão em breve no ciclo natural das gerações. Por isso esta é uma mostra de extrema importância. Desafio: ver esta exposição dispersa como coesa, pois estamos já diante de artistas.Nota: 4 estrelas