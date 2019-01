Crítica: Chapels, de Old Jerusalem

No seu sétimo álbum, Chapels, Old Jerusalem conserva os elementos que definiram a sua música em trabalhos anteriores, nomeadamente o cariz melódico e a harmonia sonora, nos quais incorpora maior imediatismo e amplitude nas canções.Além de exibir uma boa articulação instrumental e vocal, que valoriza as ideias do músico portuense, o trabalho reflete a urgência e o poder criativo do autor. Dos vários temas apresentados, destacam-se a simplicidade de Black Pool of Water and Sky, o tom contemplativo de Ancient Sand, Ancient Sea e a interpretação emotiva de The Meek. Já a versão de I Could Never Take The Place Of Your Man (de Prince) evidencia-se pela conversão do ímpeto roqueiro, que caracterizava o tema original, numa agradável releitura folk-pop. Globalmente, Chapels representa uma renovação do projeto musical Old Jerusalem, de Francisco Silva.Nota: 3 1/2 estrelas