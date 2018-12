Crítica: Black Velvet, de Charles Bradley

Além das reinterpretações de Bradley nestas versões, também impressiona a forma como o cantor norte-americano consegue encher cada nota como se sorrisse permanentemente, mesmo que, na maioria das vezes, a vida não lhe tenha dado motivos para tanto.

Black Velvet é a celebração dos últimos anos de Charles Bradley, os anos em que se tornou cantor e conseguiu tirar o pé da miséria e das dificuldades que o acompanharam ao longo da sua vida. Para despedida, seria difícil pedir melhor.



Nota: 4 estrelas

Poucos cantores podem entoar o verso "Why is it so hard to make it in America?" com a mesma propriedade com que Charles Bradley o cantou. Após 61 anos de uma vida que oscilou entre o miserável e o difícil, a América deu-lhe a oportunidade de gravar três discos que rapidamente se transformaram em compêndios de soul. Mas o que a América dá, a vida tira: Bradley faleceu precocemente, ainda em início de carreira, em 2017, com 68 anos.Black Velvet é o seu último registo, um disco póstumo, que agrega algumas composições das sessões de gravação dos três álbuns anteriores. A razão de ser do nome do álbum remete para os tempos em que Bradley se dedicava a imitar James Brown em alguns bares de Nova Iorque e tinha como nome artístico, precisamente, Black Velvet.Ainda que o disco seja uma compilação de canções sem um fio condutor definido, poucas vezes um álbum póstumo soa tão coerente: fica a noção clara de que Bradley era o Sr. Soul dos nossos dias. Além de Can't Fight the Feeling ou Feel a Change, a versão de Stay Away (Nirvana) é absolutamente impressionante, bem como as versões de Heart of Gold (Neil Young) e de Slip Away (Rodriguez).