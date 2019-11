Cristiano Ronaldo é agora um herói de banda desenhada

"O OBI-9 é o mais avançado sistema de inteligência artificial da Terra, que absorve e reutiliza os superpoderes de todos os vilões, permitindo que sejam metidos na prisão secreta da agência mundial de combate ao crime Striker Force 7. No entanto o quartel-general da SF7 é invadido e o OBI-9 é destruído, originando a maior fuga de criminosos de sempre, liderada pela organização criminosa Cartão Vermelho", lê-se na sinopse do primeiro livro lançado em Portugal. Cristiano Ronaldo aparece como o único que pode ajudar a resolver a situação pela maneira como domina a bola - novo sistema capaz de apanhar os super-vilões é Obi-X, uma bola praticamente incontrolável.













A personagem já tinha sido anunciada em Maio pelo próprio Cristiano Ronaldo nas suas redes, dizendo-se fã de super-heróis. Os seus produtores foram, em conjunto com o futebolista, a Graphic India e VMS Communications.





O facto de ter sido acusado de violação por Kathryn Mayorga não colocou em causa a confiança da opinião pública em Cristiano Ronaldo. O jogadar do Juventus continua mesmo a ser apontado como referência e atinge mesmo um novo nível: herói no combate ao crime. Cristiano Ronaldo tornou-se personagem de banda desenhada e os livros Striker Force 7 chegaram a Portugal segunda-feira, 11 de novembro."O nome de Cristiano é sinónimo de profissionalismo, dedicação de sucesso. É por isso que inspira milhões de pessoas em todo o mundo. Não se tornou o atleta mais seguido das redes sociais por acaso", diz Diego Guarderas, da VMS Communications, no site dos livros que foram trazidos para Portugal pela Oficina do Livro.

"CR7 é um super-herói da vida real para uma geração e Striker Force juntará uma equipa global com as personagens do nosso universo (e outras), que mostra a diversidade dos seus milhões de fãs", diz Sharad Devarajan, co-autor.