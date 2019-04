Countdown para o Neopop: Jeff Mills e Underworld encabeçam cartaz

A eles juntam-se ainda o surpreendente Rødhåd, Héctor Oaks, que funde influências intemporais de Detroit e Chicago, Dax J e Ø [Phase], a dividirem o palco com a tecnologia Matrixxman, o português Lewis Fautzi e o duo berlinense Pan-Pot, entre outros.



No que diz respeito às sonoridades mais viajantes, natural destaque para os Tale of Us, Nicolas Lutz e Ivan Smagghe, e para as "batalhas no gira-discos de DJ Deep e Zadig ou de Solar e Lokier – tudo para dançar... e suar muito.



Mas não só de DJ sets se faz o Neopop de 2019. Aos já anunciados live acts de Rebekah, Surgeon e The Advent, junta-se a performance frenética do astro house KiNK, o acid dos Hardfloor, os lendários Amato & Adriani, Colin Benders, Wata Igarashi e a experimentalista Dasha Rush.



Acid Pauli, Interstellar Funk, Julianna, Nastia, Paco Osuna, Rui Vargas e Sensible Soccers completam o rol das novas confirmações do Neopop, que tem nos Underworld (criadores da lendária "malha" do filme Trainspotting, Born Slippy, famosos pelo aparato cénico, ancorado em vídeos frenéticos, dos seus espectáculos) um dos momentos mais aguardados .



PREÇOS

BILHETE DIÁRIO:

- €40 (18 a 30 abril); €50 (1 maio a 30 junho); €60€ (1 julho até ao dia)

PASSE 4 DIAS

- €110 (1 a 31 julho); €120 (1 Agosto a 11 agosto)



PASSE PLUS

- €175: até 30 Abril; €200: 1 maio a 11 Agosto

(Contém Passe Geral, Acesso área PLUS, WC privados, 10 bebidas, 1 t-shirt, 1 chapéu, 1 fita)

Jeff Mills, Laurent Garnier, Hardfloor (live) e os portugueses Rui Vargas e Sensible Soccers são as mais recentes confirmações para o festival Neopop, o maior dedicado à música electrónica no País, que regressa a Viana do Castelo entre 7 e 10 de agosto, com programação em quatro palcos: Neostage, Antistage, Teatro Sá de Miranda e Parque de Campismo. Estes novos nomes juntam-se a outros, de relevo, já anunciados: Underworld (live), Amelie Lens, Ben Klock e Rebekah.Em destaque está a presença de Jeff Mills, um dos grande protagonistas da segunda geração do techno de Detroit, mas também Laurent Garnier, francês com 30 anos de carreira que cruza géneros com mestria invulgar, e Chris Liebing, um dos mais influentes DJ da actualidade.