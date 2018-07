Conheça os festivais que oferecem sabor e tradição

Chegou a altura do ano para as festas gastronómicas e feiras medievais. Eis algumas das mais visitadas

Fundão

O Festival Gastronómico - Sabores da Cereja

Quem vai ao Fundão espera provar o produto gastronómico de excelência da região, a cereja. Este festival desafia os restaurantes e as pastelarias da cidade a aliarem inovação e criatividade trabalhando um produto tradicional. O Festival Sabores da Cereja vai até 1 de Julho e tem 23 restaurantes e cinco pastelarias aderentes.



Viana do Castelo

O Mês da Patanisca

Em Vila Nova de Cerveira, este é o mês da patanisca, a sugestão gastronómica da câmara para os fins-de-semana de Junho. Até 1 de Julho pode visitar os 14 restaurantes aderentes (a lista está na página de Facebook do município) e eleger as suas preferidas.



Sintra

Festas de São Pedro

Como já é costume, São Pedro de Penaferrim, em Sintra, vai estar em festa até 1 de Julho em honra ao padroeiro do município, São Pedro. As ruas já estão decoradas com cores e manjericos e o Lg. D. Fernando II recebe mais um ano de música, arraial, animações de rua, diversões, tascas e artesanato.



Aveiro

Feira Nacional do Mirtilo

A 11.ª edição da Feira Nacional do Mirtilo decorre entre o dia 28 e 1 de Julho, em Sever do Vouga. Produtores e visitantes terão a oportunidade de participar ou assistir a actividades como palestras, concertos, showcookings e animação infantil. Há cerca de uma centena de expositores.



Tomar

Festa Templária

Entre 5 e 8 de Julho, Tomar regressa à Idade Média. A Festa Templária leva a cidade de volta aos tempos medievais, com cavaleiros templários, artesãos e mercadores. No dia da abertura, pode participar num seminário no Convento de Cristo. O sábado, 7, tem como ponto alto o Cortejo Nocturno.



Vila Nova de Famalicão

Feira Medieval e Viking

Os jardins D. Maria II, em Vila Nova de Famalicão, preparam-se para receber mais uma vez a Feira Medieval e Viking. Será entre 5 e 8 de Julho. A Feira faz referência à presença viking na cidade e conta com cerca de 500 figurantes para ajudar a recriar a atmosfera de tempos remotos. Os visitantes podem ainda participar na acção, entrando no mercado medieval.