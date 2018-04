Concorrente da Eurovisão lesionado: "Saí de um hospital e estou a caminho de outro"

O concorrente que representa a República Checa na Eurovisão lesionou-se durante os ensaios na Altice Arena. Numa publicação na rede social Instagram na noite do passado domingo, em que aparece numa maca de hospital, Mikolas Josef, o representante da Reública Checa na Eurovisão, explicou o seu estado de saúde. "Confirmo que me lesionei no ensaio de ontem e que a situação se agravou com o passar das horas. Nem consigo andar. Saí de um hospital e estou a caminho de outro".



A lesão aconteceu quando o autor da canção Lie to Me fazia os seus primeiros ensaios no palco do Altice Arena para a primeira semifinal da Eurovisão, que acontece a 8 de Maio. No entanto, Mikolas Josef garantiu que vai "actuar aconteça o que acontecer".