Concerto da Coragem solidário junta em Lisboa Ikonoklasta, Bonga e Mayra Andrade

Ikonoklasta, nome artístico do ativista luso-angolano Luaty Beirão, a Orquestra de Batukadeiras de Portugal e a cabo-verdiana Mayra Andrade, entre outros, atuam a 05 de dezembro em Lisboa, no Concerto da Coragem, promovido pela Amnistia Internacional Portugal.

O Concerto da Coragem, "de homenagem aos/às defensores/as de direitos humanos em África", contará com a participação de Mayra Andrade, NBC, Bonga, Ikonoklasta e Orquestra de Batukadeiras de Portugal e apresentação da atriz Cláudia Semedo, de acordo com informação divulgada pela Amnistia Internacional Portugal.

O início do espetáculo, que decorre no Lisboa ao Vivo -- LAV, está marcado para as 21:00 de 05 de dezembro e os bilhetes custam 15 euros.

Num email, no qual promove o espetáculo, a Amnistia Internacional Portugal pergunta: "Lembra-se de ter ajudado a salvar a vida de Luaty Beirão, que em 2015 fez greve de fome por ter sido detido em Angola juntamente com outros ativistas, os mundialmente conhecidos por 'Angola15+2?". "Pois bem. Agora ele vem retribuir", refere.

Luaty Beirão foi detido em 2015, e posteriormente julgado e condenado, a 28 de março de 2016, com outros 16 ativistas acusados de tentativa de golpe de Estado contra o ex-Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, no que ficou conhecido como o processo dos 15+2.

Os jovens foram condenados a penas efetivas de cadeia, depois de seis meses de prisão preventiva e mais de quatro meses em prisão domiciliária.

Em junho de 2017, depois de o Tribunal Supremo decidir a favor do 'habeas corpus' apresentado pela defesa pedindo a libertação por prisão ilegal, acabaram por ser libertados.

Na altura, a Amnistia Internacional Portugal realizou várias ações pela libertação imediata destes ativistas, cujo período de detenção foi acompanhando de perto.

O Concerto da Coragem, cuja receita reverte para a Amnistia Internacional Portugal, faz parte da programação do II Fórum da Coragem.

De acordo com informação disponível no 'site' da Amnistia Internacional Portugal, organizadora da iniciativa, o II Fórum da Coragem decorre entre 05 e 07 de dezembro, "com foco nos direitos humanos em África", nomeadamente nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

Além do Concerto da Coragem, no dia 05, o programa prevê uma conferência, no dia 06, que contará com a participação "do secretário-geral da Amnistia Internacional, Kumi Naidoo, e do diretor regional para a África do Sul, Deprose Muchena, entre outros especialistas e peritos, que trarão uma visão sobre os direitos humanos em África por várias perspetivas, desde investigação no terreno, análises académicas, formas de ativismo e claro, sempre com muita inspiração".

No dia 07, o foco é o trabalho da Amnistia Internacional em Portugal. "Em simultâneo decorrerá a Assembleia Geral da organização, que é exclusiva para membros", lê-se no 'site' da Amnistia Internacional Portugal.

O I Fórum da Coragem, "um espaço de debates, exposições, networking e de muita inspiração", decorreu de 07 a 09 de dezembro de 2018 no Museu das Comunicações, em Lisboa.

Ao longo de três dias, "juntaram-se organizações da sociedade civil, entidades administrativas governamentais e defensores e defensoras dos direitos humanos para falar sobre os grandes desafios dos direitos humanos da atualidade".