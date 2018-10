Coleccionadora mantém compra de Bansky que se auto-destruiu

Europeia e cliente de longa data da Sotheby's, a nova dona da obra Girl With Balloon diz que comprou o seu "próprio pedaço de história da arte".

A compradora da obra de Bansky que foi parcialmente triturada imediatamente a seguir a ter sido confirmada a sua compra em leilão não vai voltar atrás na sua decisão e vai avançar com a aquisição que custa cerca de 1,2 milhões de euros (1 milhão de libras esterlinas). A explicação é clara: o valor da obra, "Girl With Balloon" [Rapariga Com Balão, aumentou significativamente depois de se ter autodestruído.

"Quando o martelo bateu [para fechar o leilão] o trabalho foi triturado, fiquei chocada. Mas, gradualmente, comecei a perceber que tinha comprado o meu próprio pedaço de história da arte", disse a coleccionadora europeia e cliente de longa data da Sotheby's em declarações citadas pelo The Guardian.

A assistência do leilão foi surpreendida quando, no passado dia 5 de Outubro, durante um leilão na conceituada Sotheby’s, a obra se começou a auto-destruir. O mecanismo estava escondido na base da moldura onde se encontrava a imagem. Em poucos segundos, a obra começou a passar pela destruidora de papel, aparecendo já em tiras pela parte inferior da moldura.

Na conta de Instagram de Bansky foi publicada uma foto do momento da destruição da obra, com a legenda "Going, going, gone [A ir, a ir, foi-se]".





Ver esta publicação no Instagram Going, going, gone... Uma publicação partilhada por Banksy (@banksy) a 5 de Out, 2018 às 6:45 PDT

"Girl With Balloon" [Rapariga Com Balão] é uma das imagens mais conhecidas do artista e estava a ser leiloada na Sotheby’s, uma das principais casas de leilões, em Londres. Datada de 2006, a imagem, que mostra uma rapariga a tentar alcançar um balão em forma de coração, era uma versão em tela de um desenho que surgiu a primeira vez como grafite numa rua no leste de Londres e que, em 2017, foi eleita a obra favorita da nação.

O trabalho transformado passou a chamar-se Love Is in the Bin [O Amor está no lixo] e recebeu um certificado da Pest Control, o órgão de autenticação da Banksy. A Sotheby's pretende exibir a nova obra de arte este fim-de-semana, antes de a entregar à compradora.