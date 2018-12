Cinema ucraniano no Porto

Ciborgues, De cabeça, Quando as Árvores Caem e Guerra de Quimeras são os quatro filmes que o Ministério das Políticas de Informação (MIP) ucraniano e o Kyiv Molodist International Film Festival escolheram para trazer ao Porto nos dias 11 e 12 de Dezembro. A iniciativa conta com o apoio da DGARTES e da PLUSEAST, a Associação Cultural responsável pelo BEAST International Film Festival e pelo espaço de intervenção cultural OKNA, também sediado no Porto.

Sobre esta mostra de cinema ucraniano, André Lameiras, fundador da PLUSEAST, ressalva que estamos perante quatro filmes "realmente muito bons", de jovens realizadores ucranianos premiados internacionalmente em festivais como o Berlinale e o Carl International Film Festival.

A ideia de exibi-los no Porto, conta, surgiu de um contacto do Kyiv Molodist International Film Festival, festival convidado do BEAST deste ano, e vem no seguimento do projecto do governo da Ucrânia em expandir a cultura do país pelo mundo: "Já esteve em Londres, no Canadá, na República Checa, vai estando em vários países, e chega agora ao Porto."