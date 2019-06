Entre os oradores do Training Ground destacam-se Marjane Satrapi, a realizadora e cartoonista iraniana de Persepolis (2007); Baltasar Kormákur, o realizador de Everest (2015) e Toni Grisoni, argumentista de O Homem que Matou Dom Quixote (2018).



Há ainda o Pitching Forum, através do qual novos projetos podem encontrar apoios e financiamentos e a nova secção Director's Hub, que integra um programa de conversas onde realizadores como Pedro Pinho e Pedro Cabeleira falam das suas experiências.

Espinho volta a ser invadida por estudantes de cinema, produtores, argumentistas, diretores de fotografia e realizadores de todo o mundo. A invasão está marcada para 24 de junho e durará até 1 de julho. Está aí a 15ª edição do FEST - Novos Realizadores, Novo Cinema.O FEST é um festival com três facetas - a exibição de filmes, com uma programação que integra obras de realizadores emergentes e secções competitivas, é a que vem em primeiro lugar. Apesar de ter como filme de abertura The Days to Come, que fecha a trilogia do catalão Carlos Marqués-Marcet sobre as complexidades da vida a dois, e de encerrar a sua edição de 2019 com Her Smell (na foto), com a Elisabeth Moss de The Handmaid's Tale no papel de uma artista punk-rock em declínio, não é para ver filmes que centenas de estudantes e profissionais internacionais enchem o Centro Multimeios de Espinho todos os anos - mas sim para assistir a palestras, masterclasses e workshops de veteranos e nomes consagrados da indústria, a maioria dos quais com experiência em Hollywood.