Cinco peças para ver com o cérebro na Gulbenkian

Orquestra de Cérebros



Quatro pessoas sentam-se com umas bandoletes na cabeça a olhar para uma tela gigante: a atividade elétrica do próprio cérebro é-lhes ali mostrada. Enquanto isso ouve-se uma ligeira música: essa mesma atividade é convertida numa escala musical. A peça central da exposição foi inspirada num exercício do MIT, em Boston, em anos 70 - os sonhos de um voluntário que dormia no museu durante o dia eram transformados, através da leitura da atividade elétrica, em cenários pela sala.



Efeito Stroop



É mais difícil ler a palavra vermelho quando ela está escrita noutra cor que não vermelho. É este o efeito Stroop, a interferência no tempo de reação do cérebro a uma tarefa. Há uma máquina interativa a mostrá-lo nesta exposição e outra, por exemplo, para mostrar como é difícil fazer um desenho através de um espelho.



Mindball



Jogar à bola com a mente parece uma piada de um filme de ficção científica mas é real. Numa mesa com uma pequena bola de metal, dois visitantes podem fazer força com a mente e tentar marcar golo - basta pôr umas fitas na cabeça que lhes vão lendo as ondas cerebrais e concentrar-se muito no assunto. Mais à frente, explica-se que é este o sistema que permite a pessoas com locked in syndrome escreverem.



Jogar Com o Ayumu



"Pensámos oferecer uma viagem a Quioto a quem conseguisse bater o Ayumu mas não queríamos envergonhar ninguém", graceja Rui Oliveira. O macaco Ayumu, que vive ao ar livre num centro tecnológico em Quioto, é rápido a decorar sem hesitações sequências de até 16 números. Nunca ninguém conseguiu superá-lo, diz Rui, mas na Gulbenkian há um ecrã interativo para tentar.





Cérebro - Mais Vasto que o Céu

Fundação Calouste Gulbenkian

Até 10/6 • 10h-18h, fecha À 3ª

€5

A inteligência destes robots é mais parecida com a das formigas do que com a dos humanos, explica Leonel Moura, autor da pista de papel na qual uma mão-cheia de robots munidos de uma caneta se movem. Têm como referência a própria pintura e é "olhando" para ela que decidem fazer ou não mais um risco. "O algoritmo que uso dá-lhes poder de decisão. A minha premissa é dar autonomia à máquina e torná-la criativa", diz o artista.