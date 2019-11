Cinco conselhos para sair vitorioso da Black Friday

Há quem acumule itens no cesto de compras virtuais em antecipação e quem esteja preparado para filas intensas como para uma guerra. As pesquisas aumentam pelo nome black friday e, embora muitos descontos já tenham começado e se prolonguem pelo fim de semana, é a sexta-feira, 29 de novembro, que guarda, este ano, o valor mitológico da black friday. Como sobreviver a isto?A chegada da black friday a Portugal foi entusiasmante. As histórias vindas do sonho (consumista) americano falavam de valores a roçar a gratuitidade, de eletrodomésticos ao preço da chuva e mostravam imagens de futuras noivas a entrar em corrida em armazéns cheios de vestidos em promoção. Foi mais um passo na senda da globalização e, uns anos depois, vale a pena questionarmo-nos sobre o que nos deu. Olhamos para o panorâma de descontos e, embora não haja marca que escape à tentação de usar o nome black friday e a etiqueta de descontos, as percentagens mais frequentes são pequenas. Há muitas marcas a fazer descontos de 20% ou 30% e, se vir uma percentagem superior a estas, certifique-se que não acontece apenas em produtos selecionados - é o mais frequente e acontece, este ano, em marcas como a Sport Zone, a Springfield ou a Vans; há ainda marcas que devolvem alguma percentagem do dinheiro gasto, como forma de cativar o cliente a mais compras futuras, como a Toys"R"Us.Há no entanto marcas que se mantém fiéis ao espírito norte-americano desta celebração capitalista. A marca portuguesa de ténis completamente personalizáveis Diverge oferece até 40% de desconto, em ténis que vão dos €150 aos €240; os 22 hotéis de quatro estrelas dos Vila Galé têm 50% de desconto por noite em estadias até 31 de março; já o grupo Pestana seleciona os descontos caso a caso e garante que podem atingir os 57% em estadias até 30 de Outubro de 2020.As compras com pequenos descontos podem ser mais estimuladas pela ideia de aproveitar uma baixa de preço do que por uma redução real e significativa do preço - compras por impulso, sem uma necessidade associada. Os portugueses são viciados em promoções e isso é um problema cultural, disse esta semana João Vieira Lopes, presidente da Confederação de Comércio e Serviços ao Público e à Renascença. Reflita sobre a necessidade do que vai comprar antes de se atirar à black friday. Pequenos descontos podem, afinal, ser bons se o objeto em causa for algo que já compraria de qualquer forma - e sabemos que estão aí as inevitáveis compras de Natal. Pode estar a sentir-se tentado a comprar só para não perder o desconto e não é segredo para ninguém que um sistema de consumo desenfreado vive destes truques.Para seduzir um comprador que se derrete perante a estrelinha vibrante das promoções vale tudo, pensam por vezes as marcas e comerciantes. Em anos passados, foram notícia queixas relativas a falsos descontos (marcas que aumentavam os preços antes da black friday para simularem um desconto neste dia). Também no Reino Unido se verifica este fenómeno: o grupo independente para defesa do consumidor no Reino Unido Wish? chegou à conclusão que 95% dos preços de Black Friday são iguais ou até menores noutras alturas do ano. Para escapar a estas fraudes há dois comparadores online de preços: o site Kuantokusta e um outro da DECO.O Ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes declarou a black friday como "um contra-senso" à forma como o consumo está a evoluir. Segundo o ministro está a abandonar-se uma lógica de consumidores para utilizadores - de possuir bens para usufruir de serviços.Não é estranho ter sido o responsável pela pasta do ambiente a fazer estas declarações: é o modo de vida sustentado pelo consumo desenfreado que melhor promove a crise climática - não esqueçamos que a indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo e que consumos como o de carne vermelha estão muito acima, nos países ocidentais, das reais necessidades de nutrição do corpo humano.O momento em que nos é mais acessível comprar qualquer coisa pode, portanto, ser um bom ponto de partida para repensar toda a lógica de consumo em que vivemos e voltar a olhar para tudo o que temos em casa. Quem sabe se não é a altura para considerar uma economia circular. Respondendo à black friday chega a Portugal este ano a GivingTuesday, na terça-feira, 3 de dezembro. O movimento nasceu nos Estados Unidos e promove a doação de bens e lógicas de reutilização dos objetos adquiridos no passado, evitando a compra de novos ou fazendo-os circular para que não fiquem parados em casa.Tire uma horinha para pensar no ambiente, use uma app para meditações, se ajudar.Não estamos tão certos de que depois da tempestade venha a bonança, como sabemos que depois da black friday vem a cyber monday - o dia de descontos exclusivamente online. A prática é relativamente recente, se comparada com a tradição da black friday nos Estados Unidos. Não é mais do que um prolongamento dos descontos que também acontecem online na sexta-feira - e, em boa parte dos casos, na última semana.No último ano houve um aumento do número de queixas relativas a compras online - 27% face a 2018 no Portal da Queixa, plataforma portuguesa parceira do #yourEUright, um projeto da União Europeia para divulgar os direitos dos consumidores no comércio online. Os casos de burlas e falhas das entregas são as principais causas das queixas e foi para evitar estes casos que a GNR publicou nas suas redes sociais um conjunto de conselhos para quem faz compras na internet. Alguns dos pequenos gestos de segurança incluem fazer compras em sites cujo endereço começa por http://, verificar a existência de uma morada para a loja fixa e manter o anti-virus do computador atualizado.Em especial para a Black Friday, o Portal da Queixa vai manter um feed das queixas dos consumidores, actualizado em tempo real, para estar a par de eventuais problemas em sites e lojas onde pretende comprar. Mas, pense bem: é mesmo para comprar?