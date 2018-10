O futuro visto do passado em ciclo de cinema lisboeta

As quartas-feiras de Outubro no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras, são quartas-feiras em que, no âmbito do ciclo de cinema Futuros do Passado, obras futuristas dos últimos 60 anos serão exibidas e discutidas. A entrada é gratuita e as sessões começam sempre às 21h.



Do programa constam clássicos da ficção científica e filmes de culto, passando por "formatos como a curta-metragem, o episódio de televisão e a animação, de diferentes eras e países" que, recorrendo a diferentes técnicas cinematográficas e dispositivos narrativos, projectaram visões do que estava para vir.

"Desenterrar o modo como o futuro foi visualizado no passado permite-nos, portanto, historicizar debates actuais, identificando origens longínquas de discursos sobre preocupações ecologistas, pânico nuclear e evolução tecnológica ao mesmo tempo que avaliamos quanto das previsões de outrora se realizou, jamais se realizará ou poderá ainda estar a caminho…", explicam os organizadores do ciclo, que assinam como Osdois, em comunicado de imprensa.



O ciclo Futuros do Passado "permite-nos também perceber que o futuro nem sempre foi imaginado a cores, com luzes néon, fatos espaciais metalizados, explosões épicas ou heróis que, no final, salvam a humanidade da destruição total".