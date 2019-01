Ciclo da Culturgest debate o direito à tristeza

Enfrentar a tristeza e usá-la como ferramenta para melhorar o mundo, entendendo-a como algo positivo e necessário, é a premissa do ciclo que a Culturgest, em Lisboa, promove de 16 a 19 de janeiro. Triste in English from Spanish, que Sónia Baptista estreou (com grande êxito) em novembro de 2017, com sete mulheres (e cocriadoras) a explorar, de diferentes maneiras, o conceito de tristeza (e o direito a ela), domina o programa, apresentando-se diariamente (€6 a €12). As conferências (grátis, às 18h30) A vida tal como ela é: o direito à tristeza (dia 16) e Ecofeminismo (dia 18) complementam o ciclo.