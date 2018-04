Christian Death no Hard Club do Porto

A banda norte-americana Christian Death regressa a Portugal no âmbito da "Romantic Death Euro Tour". Liderados pelo carismático vocalista Valor Krand, trarão ao nosso país uma vez mais o seu death rock, para um concerto a realizar-se esta sexta-feira, dia 27 de abril, no Hard Club, no Porto.

Na bagagem trazem o mais recente registo, The Roof of all Evolution, editado pela Knife Fight Media. Espera-se mais uma noite de celebração gótica que não deixará os mais fieis indiferentes.

Após o concerto, agendado para as 22 horas, haverá lugar a uma after-party no Heavens Bell, com os dj’s Armando marques e Francis Cole.