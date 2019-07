Chico da Tina conquistou primeiro Prémio Mimo de Música

O vencedor atuará no festival, no dia 27, e ganhou também a oportunidade de se juntar ao Mimo Festival, no Brasil, em outubro.



"Estamos muito felizes com o sucesso do Prémio Mimo de Música e com o bom momento que a música portuguesa atravessa. Recebemos propostas interessantíssimas e é com satisfação que vemos o Chico da Tina ser eleito o vencedor desta primeira edição", comentou Lu Araújo, diretora do Mimo Festival, citada num comunicado enviado à Lusa.



O prémio Mimo Revelação será atribuído a Russa, 'rapper' de Viana do Castelo, que assim ganhou o direito de gravar um EP, com seis músicas.







A quarta edição do Mimo Festival Amarante vai começar na sexta-feira e prolongar-se-á até domingo, com dezenas de momentos culturais nas áreas da música, cinema, literatura e exposições de arte, entre outras atividades, em vários pontos da cidade.



O evento inclui concertos que vão decorrer diariamente no parque ribeirinho, todos com entradas gratuitas.

