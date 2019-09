Casa do Artista celebra hoje 20 anos com exposição de fotografia "Rostos de Palco"

Uma exposição de retratos de artistas vai ser inaugurada hoje, às 18:00, para assinalar a celebração do 20.º aniversário da Casa do Artista - Apoiarte, em Lisboa.A mostra, com uma coleção de retratos de artistas fruto de doações dos residentes, familiares e amigos desta entidade, vai estar patente até 30 de novembro.A Casa do Artista foi fundada em 1999 para apoiar quem inicia uma carreira artística, através de cursos de formação nas áreas culturais, artísticas e técnicas.Também inclui, nos seus estatutos, a promoção de exposições, palestras e concursos, bem como "o acolhimento dos artistas que terminem a sua atividade, ou por idade ou por incapacidade, visando proporcionar-lhes condições dignas".Inserido no recinto da Casa do Artista está o Teatro Armando Cortez, uma sala de espetáculos multidisciplinar que possui uma programação regular de teatro.A Apoiarte é uma Associação de Apoio aos Artistas, de utilidade pública e solidariedade social, constituída em 1986 no âmbito das artes cénicas, cinema, rádio e televisão.A exposição "Rostos de Palco" será inaugurada na Galeria Raul Solnado, que poderá ser visitada a partir de quinta-feira, com entrada gratuita.A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, está presente na inauguração da mostra.