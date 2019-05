Caravaggio de carne e osso em São Roque

As impressionantes e famosas obras do pintor barroco (dos séculos XIV-XV) Caravaggio, de tema religioso mas povoadas por figuras realistas e não diáfanas, como era costume, à época, retratar as figuras bíblicas, são a matéria-prima dos Quadros Vivos que se apresentam em maio (dias 5, 8, 9, 10,11,12, 24 e 25 às 21h30 e a 11 e 25 também às 19h) na Igreja de São Roque em Lisboa.Ao longo de uma hora, um grupo de performers (em silêncio e total imobilidade) mimetiza pinturas famosas como Judite e Holofernes, Madonna di Loreto ou Adoração dos Pastores, ao som do Requiem de Mozart. Para assistir à representação, é preciso comprar o catálogo com reproduções das obras dramatizadas, por €15.