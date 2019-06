Foi também lançado um vídeo para a canção "Fill In The Blank" que pode ver abaixo.







Will Toledo revelou que todos os concertos que a banda deu em 2018 foram gravados e que estes nove temas foram escolhidos de entre 50 concertos. "Estas podem não ser as melhores versões de cada canção, mas são aquelas em que nos divertimos mais em palco", diz o músico num comunicado.



O disco com 66 minutos mostra a intensidade que a banda costuma levar nos seus concertos ao vivo. As canções tornam-se mais cheia devido à formação que inclui sete músicos com um baixo, três guitarras, percursão, um baixo e vozes.



Nas suas últimas passagens por Portugal, os Carseat Headrest tocaram no Nos Primavera Sound e no Festival Paredes de Coura ao qual vão regressar ainda este ano, já na versão de quatro elementos.

Os Car Seat Headrest, banda norte-americana que vai tocar no Festival Paredes de Coura em agosto, lançou esta terça-feira um novo álbum. Commit Yourself Completely é um álbum ao vivo que compila atuações que a banda de Will Toledo foi fazendo nos últimos anos.Commit Yourself Completely, editado pela Matador, conta com nove canções tocadas ao vivo e que incluem temas dos álbuns Teens Of Denial e Twin Fantasy. Há ainda uma versão da canção "Ivy" de Frank Ocean.