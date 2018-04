Cannes critica Paulo Branco e apoia filme de Terry Gilliam

"Afirmamos firmemente que estamos do lado dos realizadores e, em particular, do lado de Terry Gilliam", afirmaram o presidente do festival e o delegado-geral.





A direcção do Festival de Cinema de Cannes saiu hoje em defesa do realizador Terry Gilliam e do filme "O homem que matou D. Quixote", deixando duras críticas ao produtor Paulo Branco por causa de uma disputa judicial.



"Afirmamos firmemente que estamos do lado dos realizadores e, em particular, do lado de Terry Gilliam. Sabemos como este projecto, que passou por tantas provações e tribulações, é importante para ele", afirmaram o presidente do festival de Cannes, Pierre Lescure, e o delegado-geral, Thierry Frémaux, num comunicado conjunto.



Em causa está uma acção de interdição interposta pelo produtor português Paulo Branco, através da produtora Alfama Films, para impedir que o festival de Cannes exiba o filme de Terry Gilliam no encerramento desta 71.ª edição.



Por decisão judicial do Tribunal de Paris, está marcada uma audiência para a próxima segunda-feira, véspera de abertura do festival, e aí se saberá se o filme poderá ou não ser exibido.



No comunicado, a direcção do festival recorda que está planeada a estreia do filme em pelo menos 300 salas em França, mas garante que respeitará a decisão do tribunal. De permeio, critica duramente o produtor Paulo Branco, recordando que usou o festival "ao longo da sua carreira para construir a sua própria reputação".



No entender do festival, com aquela acção judicial, Paulo Branco "mostrou a verdadeira cara de uma vez por todas" ao ameaçar, através do advogado, "com uma derrota humilhante".



"Derrota seria sucumbir às ameaças", escreveram.



No centro desta polémica está pelo menos um processo judicial que opõe o realizador Terry Gilliam ao produtor Paulo Branco, por causa do filme "O homem que matou D. Quixote".



O projecto chegou a contar com produção de Paulo Branco, mas Terry Gilliam acabou por não concretizar a parceria, alegadamente por problemas de financiamento, optando por trabalhar com outra produtora portuguesa, a Ukbar Filmes.



Terry Gilliam pediu a anulação do contrato de produção com a produtora Alfama Films, de Paulo Branco, mas, no ano passado, o Tribunal de Grande Instância de Paris declarou que aquele continua válido.



"Continuo a ter os direitos sobre o filme e será difícil que a situação seja revertida. A decisão de 15 de Junho, que foi comunicada, não resolve nada. Há ainda um processo no Reino Unido", disse Paulo Branco à agência Lusa no passado dia 4 de Abril.



Nesse dia, Pandora da Cunha Telles, da Ukbar Filmes, explicou à agência Lusa que este processo "não inviabiliza nem a exploração comercial nem a circulação do filme".



Sobre este processo está marcada para 15 de Junho uma audiência no Tribunal de Recurso em Paris na qual será conhecida a sentença sobre a possível indemnização do cineasta ao produtor português, por causa de direitos sobre o filme.



"O homem que matou Dom Quixote", um projecto antigo de Terry Gilliam, é uma co-produção entre Portugal, Espanha, França, Bélgica e Inglaterra, com um orçamento de cerca de 16 milhões de euros, que teve filmagens em Portugal.



À Lusa, Paulo Branco recordou que "os direitos do filme ainda pertencem à Alfama Films" e disse estar há pelo menos dois anos "disposto a sentar-se à mesa" para negociar com o realizador.