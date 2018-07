Cancelado concerto no NOS Alive

Os The Kooks cancelaram esta quinta-feira o concerto de sexta-feira no NOS Alive. A banda britânica deveria actuar às 19h50 no palco principal do evento.

"Infelizmente, e com muita pena, os The Kooks vão ter que cancelar a performance no NOS Alive amanhã [13 de Julho]", escreveu a banda através do Twitter, explicando que a situação se deve ao estado de saúde do vocalista Luke Pritchard.











A organização não anunciou ainda um substituto.

O festival de música, no Passeio Marítimo de Algés, arrancou esta quinta-feira com os Arctic Monkeys como cabeça-de-cartaz.