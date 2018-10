"Cada um de nós pode ser um pioneiro da mudança"

Do Brasil ao Egipto, do Senegal à Índia, dos Estados Unidos ao Japão, as histórias sucedem-se e a mensagem é a mesma: qualquer homem e mulher em qualquer parte do mundo pode ser um Pioneiro da Mudança. A UNESCO, em parceria com a agência SIPA Press e com a Klorane Botanical Foudation, resolveu compilar 11 iniciativas numa exposição itinerante que antes de chegar a Portugal já passou por Nova Iorque, Genebra e Marrocos.



Segundo Pauline Vallette, coordenadora de projecto, parcerias e relações públicas da UNESCO, a escolha dos 11 programas em exposição responde ao espírito da missão da UNESCO no campo da Educação para o Desenvolvimento Sustentável: "Todos eles provêm de uma diversidade de áreas educacionais e culturais, bem como de diferentes geografias e realidades sociais que correspondem a exemplos de boas práticas pelo mundo fora."

A educação é, aliás, o eixo que a UNESCO quer reforçar com esta iniciativa, como ponto de partida para a mudança de mentalidades e para a adopção de um modo de vida global mais sustentável. "O desenvolvimento sustentável requer uma mudança estrutural na maneira como pensamos e actuamos. A educação é muito importante nesse campo e o ensino tem que se focar cada vez mais em formar pessoas com pensamento crítico, sensíveis a um modo de vida colaborativo e empenhadas na promoção de uma economia verde. Por todo o mundo, professores, educadores, organizações locais estão a mobilizar-se neste sentido e os resultados começam a ser notórios em diferentes níveis e áreas da sociedade."

Para além da Grande Muralha Verde contra a desertificação no Sahel, no Senegal, a recuperação da costa do Golfo do Mississipi nos Estados Unidos, uma Escola de Reciclagem no Egipto ou Artes do Espectáculo para mudar comportamentos, no Vanuatu, há também, entre outras, uma iniciativa portuguesa neste projecto global.



O Lobo e o Homem: em defesa de um novo equilíbrio para restaurar a biodiversidade ocupa lugar central na entrada do Jardim Botânico e, já dentro do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, é apresentada através de um documentário realizado por João Pedro Marnoto. Nele é explicada a relação entre a subsistência do lobo ibérico e a actividade agrícola e pecuária da população de Paredes de Coura, em especial da área protegida do Corno do Bico, bem como os mecanismos e acções educativas desenvolvidas com a comunidade para repor o equilíbrio deste ecossistema frágil.