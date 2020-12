O pão é, desde tempos imemoriais, a base da alimentação portuguesa. Mais do que um hábito alimentar, é uma tradição com fortes ligações religiosas e até pagãs. De norte a sul do País, há pães doces, bolos secos e até outros mais doces e moles a que chamamos broas e que, do Dia de Finados ao Natal, embelezam as mesas."Os pães doces remetem sempre para dias de festas e quebras de jejum", explica Hélio Loureiro, chef portuense e incansável gastrónomo que tem mantido vivas muitas tradições, em especial da cozinha do Norte do País. Assim, como explica, à massa de pão eram muitas vezes adicionados o mel, os ovos, o açúcar ou o leite para adoçar os dias de celebração, uma prática que veio dar origem, entre outras, a referências populares como o afamado doce da Teixeira, o bolo retangular e denso, com sabor a limão e, por vezes, canela, os bolos económicos de Trás-os-Montes, também chamados azeiteiros, e as incontornáveis broas doces: "Onde havia milho, havia broa."Esta equação explica porque é que em determinadas regiões do País as broas doces vingaram mais do que noutras. Em Trás-os-Montes, por exemplo, o cultivo de milho foi preterido ao cultivo de batata (ambos introduzidos em Portugal em meados do séc. XIX), razão pela qual não é fácil encontrar a tradição das broas doces nesta região. Há, contudo, algumas exceções históricas, como as broas finas do Convento de São Bento de Murça, feitas à base de farinha de trigo, milho e mel. O hábito foi introduzido pelas religiosas do Mosteiro de Vairão (freguesia do concelho de Vila do Conde que no seu brasão tem duas espigas de milho), que fundaram o convento trasmontano em 1587.A presença de milho é uma boa forma de detetar uma broa, mas não é suficiente. Virgílio Nogueiro Gomes, gastrónomo e estudioso das receitas e tradições gastronómicas portuguesas, lembra que broa é um nome "usado genericamente para qualquer bolinho de Natal". A sua pesquisa leva-o a supor que estes bolos secos e doces, entre o pão e o biscoito, se "chamam broas porque começaram por ser feitos com milho".No caso das broas feitas em conventos, poderá ter acontecido o que foi comum com outros doces, como o toucinho do céu. Cada convento acabou por ter o seu, porque, a cada abertura de um novo convento, as receitas (como as freiras e as suas criadas) era trazidas para ali de outras casas eclesiásticas. As receitas - sobretudo os ingredientes - tinham de se adaptar aos produtos disponíveis na região. A isto junta-se o receituário popular, que chama broa ao pãozinho doce feito em casa pela altura do Dia de Todos os Santos, em alguns sítios conhecido apenas como broa dos santos.Em Nisa, no Alto Alentejo, Cecília Serralha ainda faz estas broas para o dia 1 de novembro. Com Mariana e Sílvia, está à frente da Casa d’Avó, um ateliê de doçaria que pegou nas receitas de avós, madrinhas e vizinhas para produzir doces regionais como as almofadinhas, feitas para alindar as mesas de casamentos, os barquinhos de amêndoa e chocolate ou as queijadas de requeijão.No primeiro dia de novembro, em Nisa, não se vão arranjar as campas dos cemitérios. As famílias vão passar o dia ao campo e às hortas. A broa dos santos é a sobremesa. Faz parte do capítulo das broas fervidas, cuja massa ganha forma ao lume. Estas de Nisa esperam o mel borbulhar na panela com o azeite e erva-doce e só depois entram as nozes e as farinhas de trigo e milho.No Natal, estas broas voltam às mesas com as azevias de grão e, no resto do ano, come-se a broa de mel e nozes, uma broa finta, isto é, feita de massa que leveda.A broa de mel, muitas vezes com erva-doce, e as de azeite estão por todo o lado, sobretudo no Alentejo e no centro do País. São daquelas receitas que não se fixam, estão sempre a ganhar novos contornos dependendo de quem as faz, o que dificulta a perseguição do seu rasto. Como resume Virgílio Nogueiro Gomes, "uma confusão".Cristina Castro lembra-se de a mãe, do Norte, lhe contar que também na infância dela se pedia, naquela zona, o pão pelos santos, andando de casa em casa com broas. Nos últimos anos, Cristina viajou pelo País registando doces e encontrou broas sobretudo no Alentejo, ao subir o Tejo (das de Almeirim às escuras broas de Abrantes), e nas Beiras. O seu levantamento exaustivo dos bolos que estão à venda de norte a sul deu origem aos livros A Doçaria Portuguesa, agora com três volumes.Nestas viagens, o seu conceito de broa expandiu-se. À pergunta "o que é uma broa?" sente que tem de responder com "uma questão de vocabulário" e não com ingredientes, técnicas e receitas.Nas Beiras, encontrou as broas de abóbora de Arganil, que aproveitam as abóboras do final do outono. Vendem-se hoje em Coja, na Boutique da Tuxa, e cumprem a tradição de associar as abóboras ao Dia dos Mortos, mas não são caso único no País. No Ribatejo, a Golegã tem as suas merendeiras que, apesar do nome, podemos identificar como broa. São também de abóbora e, por tradição, fazem-se no Dia de Finados, no Café Central e no Rancho Folclórico da Golegã."Há doces que por alguma razão ganham raízes mais fortes numa zona. Por exemplo, todos conhecemos a sericaia do Alentejo, mas já li um documento de 1700 que dizia que a sericaia do Porto era muito melhor", conta Cristina Castro, notando que, de norte a sul, os ingredientes acabam por ser os mesmos.Esta disseminação de receitas é visível em dois exemplares de Natal: as broas castelares e as de espécie. As origens são em ambos os casos obscuras. Pasteleiros e estudiosos acordam em discordar neste tópico e alinham-se numa regra: a base é batata-doce.Virgílio Nogueiro Gomes lembra que as broas de espécie chamam-se assim por causa das especiarias que levam - importantes para as conservar. Xavier Mascarenhas, da pastelaria Faruque, em Odivelas, fá-las, no entanto, exatamente da mesma massa das broas castelares. Na pequena casa junto ao Mosteiro S. Diniz, onde se fazia a marmelada branca, nos arredores de Lisboa, o pasteleiro estende as broas castelares e as de espécie com toda a atenção. "É isto que é o requinte das nossas mesas", diz.A medida já está na mão. Tira um pedaço de massa que garante ser só batata-doce e ponto de açúcar e dá-lhe a forma de um croquete primeiro. Depois, afunila as pontas e fica com o início de uma broa castelar. Falta calcá-la com um carimbo de forma elíptica e pincelar com gema de ovo várias vezes para a impermeabilizar e deixá-la laranja. As de espécie são mais pequenas e não levam com o carimbo. Xavier faz-lhes uma cova com o indicador, passa a gema de ovo e decora com drageias coloridas no fim.Depois de uns minutos de forno forte estão prontas - por dentro estão em creme, quando abertas mornas. Mas antes de comer há um passo essencial e sem segredos, revela Xavier, para que as broas fiquem sempre reluzentes. Passa um pano húmido ao de leve e devagar pelas broas ainda no tabuleiro a escaldar. "É o processo da tourada, estou a tourear a broa", brinca o pasteleiro. Pega numa delas e está, de facto, completamente polida. "A beleza dela... parece que estamos a olhar para um espelho", admira.Por Lisboa, a par dos sonhos, das rabanadas e do bolo-rei, há as broas castelares por todo o lado. Em Alcobaça (e também na sua loja de Lisboa, no Chiado), a casa de doçaria de tipo conventual Alcôa também as produz e vende. Paula Alves, à frente da casa, preocupa-se com a preservação do património conventual, mas arrisca em receitas próprias, inspiradas pelo património. Uma delas é a broa de castanhas, nozes e figos, criada há cerca de 10 anos. Além desta, há ainda a broa com o nome da casa, de azeite e erva-doce.Coube à Confraria Gastronómica da Terra da Maia e ao Turismo da Maia a reintrodução da já quase extinta tradição das broinhas de erva-doce da Maia. Este doce popular, oferecido na Páscoa aos afilhados, era cozinhado em fornos de lenha caseiros e podia ser comprado nas festas e nas feiras da região. "Antigamente até se punha uma folha de couve por baixo, para não queimar", lembra António Peixoto, pasteleiro da conceituada confeitaria Vermoinho 2 que, de há uns anos para cá, começou a fazer todos os meses as broinhas de erva-doce, "principalmente aos fins de semana e feriados", esclarece o gerente Ricardo.A receita pode até ser encontrada no site do Turismo da Maia, mas são as experientes mãos dos pasteleiros que lhes enformam a textura e os sabores: "É preciso ter a mão certa." Na massa, sobressai o sabor da infusão de erva-doce, ao qual se juntam dois cravinhos, um pau de canela e o açafrão. "Duram bem uma semana" e, segundo António, sabem muito bem torradas com uma noz de manteiga a derreter por cima.