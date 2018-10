Bon Iver confirmados no NOS Alive em 2019

Banda norte-americana Bon Iver é a segunda confirmação do festival que se realiza no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa, entre 11 e 13 de Julho.

A banda norte-americana, Bon Iver, foi confirmada na edição de 2019 do NOS Alive, que se realiza entre 11 e 13 de julho no Passeio Marítimo de Algés.



A confirmação foi feita através da página oficial do evento no Facebook.



A banda liderada por Justin Vernon vai atuar no último dia do festival, 13 de julho, no palco NOS.



Esta é a segunda confirmação oficial, depois dos The Cure.